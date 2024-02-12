Окупанти продовжують натиск на Бахмутському напрямку й підтягують резерви до Богданівки - Євлаш
Київ • УНН
Російські війська продовжують атаки під Бахмутом, підтягуючи резерви до села Богданівка, в той час як українські війська тримаються, вживаються всі необхідні заходи з відбиття атаки противника
Російські окупанти продовжують натиск на Бахмутському напрямку і, зокрема, підтягують резерви до Богданівки, що біля Бахмута. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.
Наразі значно зменшилася кількість обстрілів, що цікаво стало особисто для мене. Оскільки ще декілька днів тому лише на Лимано-Куп’янському напрямку було 800 обстрілів, то зараз вже у всій лінії зіткнення ОСУВ "Хортиця", яка включає Харківський напрямок, Лимано-Куп’янський, Бахмутський, зафіксовано 617 обстрілів. Тобто, значно зменшилася кількість. Імовірно, це пов’язано також із поганою погодою
Водночас, за словами Євлаша, на Бахмутському напрямку російські військові продовжують натиск і, зокрема, підтягують резерви до Богданівки, що біля Бахмута.
Противник продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, поблизу населеного пункту Богданівка. Там він перекидає свої резерви, свої штурмові групи і тисне на наші позиції. Наші захисники тримаються, вживаються всі необхідні заходи по відбиттю атаки противника, підтягуються резерви і наноситься вогневе ураження по штурмових групах противника
Окупанти почали частіше долучати бронегрупи до штурмової піхоти в зоні ОСУВ “Таврія”11.02.24, 12:26 • 41620 переглядiв