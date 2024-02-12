Окупанти продовжують натиск на Бахмутському напрямку й підтягують резерви до Богданівки - Євлаш

Російські окупанти продовжують натиск на Бахмутському напрямку і, зокрема, підтягують резерви до Богданівки, що біля Бахмута. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.

Наразі значно зменшилася кількість обстрілів, що цікаво стало особисто для мене. Оскільки ще декілька днів тому лише на Лимано-Куп’янському напрямку було 800 обстрілів, то зараз вже у всій лінії зіткнення ОСУВ "Хортиця", яка включає Харківський напрямок, Лимано-Куп’янський, Бахмутський, зафіксовано 617 обстрілів. Тобто, значно зменшилася кількість. Імовірно, це пов’язано також із поганою погодою