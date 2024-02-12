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Оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и подтягивают резервы к Богдановке - Евлаш

Оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и подтягивают резервы к Богдановке - Евлаш

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 11:49  •  5615 просмотра

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Российские войска продолжают атаки под Бахмутом, подтягивая резервы к селу Богдановка, в то время как украинские войска держатся, принимаются все необходимые меры по отражению атаки противника

Российские оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и, в частности, подтягивают резервы к Богдановке, что возле Бахмута. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.

Сейчас значительно уменьшилось количество обстрелов, что интересно стало лично для меня. Поскольку еще несколько дней назад только на Лимано-Купянском направлении было 800 обстрелов, то сейчас уже по всей линии соприкосновения ОСГВ "Хортица", которая включает Харьковское направление, Лимано-Купянское, Бахмутское, зафиксировано 617 обстрелов. То есть, значительно уменьшилось количество. Вероятно, это связано также с плохой погодой

- рассказал Евлаш.

В то же время, по словам Евлаша, на Бахмутском направлении российские военные продолжают натиск и, в частности, подтягивают резервы к Богдановке, что возле Бахмута.

Противник продолжает давить на Бахмутском направлении, вблизи населенного пункта Богдановка. Там он перебрасывает свои резервы, свои штурмовые группы и давит на наши позиции. Наши защитники держатся, принимаются все необходимые меры по отражению атаки противника, подтягиваются резервы и наносится огневое поражение по штурмовым группам противника

- отметил Евлаш.

Оккупанты стали чаще приобщать бронегруппы к штурмовой пехоте в зоне ОСУВ "Таврия"11 февраль 2024, 10:26 • 38917 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
bakhmutБахмут
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Окупанти продовжують натиск на Бахмутському напрямку й підтягують резерви до Богданівки - Євлаш
Occupants continue offensive in Bakhmut sector and pull up reserves to Bohdanivka - Yevlash
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