Оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и подтягивают резервы к Богдановке - Евлаш

Российские оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и, в частности, подтягивают резервы к Богдановке, что возле Бахмута. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.

Сейчас значительно уменьшилось количество обстрелов, что интересно стало лично для меня. Поскольку еще несколько дней назад только на Лимано-Купянском направлении было 800 обстрелов, то сейчас уже по всей линии соприкосновения ОСГВ "Хортица", которая включает Харьковское направление, Лимано-Купянское, Бахмутское, зафиксировано 617 обстрелов. То есть, значительно уменьшилось количество. Вероятно, это связано также с плохой погодой - рассказал Евлаш.

В то же время, по словам Евлаша, на Бахмутском направлении российские военные продолжают натиск и, в частности, подтягивают резервы к Богдановке, что возле Бахмута.

Противник продолжает давить на Бахмутском направлении, вблизи населенного пункта Богдановка. Там он перебрасывает свои резервы, свои штурмовые группы и давит на наши позиции. Наши защитники держатся, принимаются все необходимые меры по отражению атаки противника, подтягиваются резервы и наносится огневое поражение по штурмовым группам противника - отметил Евлаш.

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