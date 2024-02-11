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Оккупанты стали чаще приобщать бронегруппы к штурмовой пехоте в зоне ОСУВ "Таврия"

Оккупанты стали чаще приобщать бронегруппы к штурмовой пехоте в зоне ОСУВ "Таврия"

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 10:26  •  20092 просмотра

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Россияне начали чаще использовать бронегруппы для поддержки пехотных штурмовых групп в атаках в зоне проведения операции Объединенных сил "Таврия".

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне стали чаще приобщать бронегруппы к штурмовым пехотным группам. Но украинские воины стойко держат оборону.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.    

Напряженной, но контролируемой остается обстановка в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще приобщает бронегруппы. Но украинские воины стойко держат оборону. Российского агрессора активно уничтожают и берут в плен в том числе и наши свежие силы, вступившие в бой

- рассказал Тарнавский.

Также он сообщил, что общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 458 человек и 25 единиц военной техники, не считая БпЛА.

Среди уничтоженной или поврежденной техники - 9 танков, 11 боевых бронемашин, 2 артиллерийские системы, 2 автомобиля и 1 единица специальной техники. Также взлетел в воздух 1 склад боеприпасов. Уничтожен еще 1 важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 139 БпЛА различных типов. Враг вчера нанес 25 авиационных и 2 ракетных удара, совершил 57 штурмовых действий и 663 артобстрела

 - отметил Тарнавский.  

Дополнение

На Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях  количество вражеских обстрелов уменьшилось вдвое, однако россияне не уменьшили использование дронов-камикадзе.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
avdiivkaАвдеевка
bakhmutБахмут
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Окупанти почали частіше долучати бронегрупи до штурмової піхоти в зоні ОСУВ “Таврія”
Occupants have begun to involve armored groups in assault infantry in the area of the Tavria Joint Forces Operation
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