Окупанти почали частіше долучати бронегрупи до штурмової піхоти в зоні ОСУВ “Таврія”
Київ • УНН
Росіяни почали частіше використовувати бронегрупи для підтримки піхотних штурмових груп в атаках в зоні проведення операції Об'єднаних сил "Таврія".
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни почали частіше долучати бронегрупи до штурмових піхотних груп. Але українські воїни стійко тримають оборону.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
Напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Ми бачимо мету противника - будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Але українські воїни стійко тримають оборону. Російського агресора активно нищать і беруть у полон зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій
Також він повідомив, що загальні втрати окупантів минулої доби становили 458 осіб та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА.
Серед знищеної або пошкодженої техніки - 9 танків, 11 бойових бронемашин, 2 артилерійські системи, 2 автомобілі та 1 одиниця спеціальної техніки. Також злетів у повітря 1 склад боєприпасів. Знищено ще 1 важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів. Ворог учора завдав 25 авіаційних та 2 ракетних удари, вчинив 57 штурмових дій та 663 артобстріли
Доповнення
На Лимано-Куп'янському та Бахмутському напрямках кількість ворожих обстрілів зменшилася вдвічі, проте росіяни не зменшили використання дронів-камікадзе.