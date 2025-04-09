Во второй половине дня российские захватчики продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Мурома (рф) российский агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБы сбросил на Липцы и один КАБ на Веселое.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский пообщался с военными в районах активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях на Восточном фронте, где продолжаются ожесточенные бои.
Согласно обновленной информации Генерального штаба, украинские войска мужественно сдерживают натиск российских захватчиков, сообщается об интенсивных боях на Покровском направлении, в Харьковской области и других районах.
По состоянию на утро наиболее напряженной ситуация оставалась на Покровском направлении.
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 104 боевых столкновения, во время которых противник нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершил 79 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений на различных участках фронта, во время которых противник нанес 7 ракетных ударов, 104 авиаударов и 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения, во время которых противник нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, а также совершил 136 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Украинские военные отразили 74 вражеских обстрела по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском и 14 на Авдеевском направлениях, тогда как российско-террористические войска нанесли 7 ракетных ударов, 67 авиаударов и 79 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.
россияне продолжают наступать на Бахмутском направлении, в частности в районе Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.
рф нанесла более 100 воздушных и ракетных ударов по Украине.
Сложная ситуация на Бахмутском направлении: россияне постоянно штурмуют район Часов Яра под Бахмутом, привлекая к атакам механизированные подразделения.
За минувшие сутки украинские войска отбили 58 вражеских штурмов на нескольких направлениях, самыми горячими районами боевых действий остаются Авдеевка, Марьинка и Херсон.
Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.