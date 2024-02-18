За минувшие сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 104 авиационных атак, 169 залповых обстрелов

В течение последних суток произошло 82 боевых столкновений. рф нанесла 13 ракетных и 104 авиационных ударов. Дополнительно, 169 раз были обстреляны реактивными системами залпового огня позиции наших войск и населенные пункты. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За последние сутки произошло 82 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью россияне в очередной раз атаковали Украину, используя беспилотные летательные аппараты типа "Shahed-136/131". Информация уточняется.

Авиационные удары подверглись 26 населенных пунктов разных областей Украины. Указано, что артиллерийский обстрел также охватил более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной.

Северское и Слобожанское направления: противник удерживает военное присутствие на приграничных районах, проводит диверсионные акции и наращивает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области.

Купянское направление (ОСУВ "Хортица"): враг не вел наступательных действий.

Лиманское направление: Украинские войска отбили 12 атак в районах Терны, Ямполовка, Торское (Донецкая область) и Белогоровка (Луганская область).

Бахмутское направление: Силы обороны отбили 14 атак в районах Ивановского, Клещеевки, Андреевки (Донецкая область).

Авдеевское направление (ОСУВ "Таврия"): отражено 14 атак возле Ласточкино (Донецкая область).

Марьинское направление: Силы обороны сдерживают врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки (Донецкая область).

Новопавловское направление: отбито 2 атаки южнее Пречистовки и западнее Старомайорского (Донецкая область).

Запорожское направление: враг 13 раз пытался атаковать безуспешно позиции западнее Вербового и Роботино (Запорожская область).

Херсонское направление (ОСУВ "Одесса"): продолжается удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Противник нанес 2 неудачных штурма.

Добавим

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

За сутки россияне потеряли 1080 военнослужащих