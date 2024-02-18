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За минулу добу рф завдала 13 ракетних ударів, 104 авіаційних атак, 169 залпових обстрілів

За минулу добу рф завдала 13 ракетних ударів, 104 авіаційних атак, 169 залпових обстрілів

Київ • УНН

 • 36289 перегляди

рф завдала понад 100 повітряних і ракетних ударів по Україні.

Протягом останньої доби відбулося 82 бойових зіткнень. рф завдала 13 ракетних та 104 авіаційних ударів. Додатково, 169 разів були обстріляні реактивними системами залпового вогню позиції наших військ та населені пункти. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За останню добу відбулося 82 бойових зіткнень. Окупанти завдали 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі росіяни вчергове атакували Україну, використовуючи безпілотні літальні апарати типу "Shahed-136/131". Інформація уточнюється.

Авіаційні удари зазнали 26 населених пунктів різних областей України. Зазначено, що артилерійський обстріл також охопив понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник утримує військову присутність на прикордонних районах, проводить диверсійні акції та нарощує мінно-вибухові загородження вздовж кордону в бєлгородській області.

Куп'янський напрямок (ОСУВ "Хортиця"): ворог не вів наступальних дій.

Лиманський напрямок: Українські війська відбили 12 атак в районах Терни, Ямполівка, Торське (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область).

Бахмутський напрямок: Сили оборони відбили 14 атак в районах Іванівського, Кліщіївки, Андріївки (Донецька область).

Авдіївський напрямок (ОСУВ "Таврія"): відбито 14 атак біля Ласточкиного (Донецька область).

Мар’їнський напрямок: Сили оборони стримують ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки (Донецька область).

Новопавлівський напрямок: відбито 2 атаки південніше Пречистівки та західніше Старомайорського (Донецька область).

Запорізький напрямок: ворог 13 разів намагався атакувати безуспішно позиції західніше Вербового та Роботиного (Запорізька область).

Херсонський напрямок (ОСУВ "Одеса"): продовжується утримання позицій та відбивання штурмів окупаційних військ. Противник наніс 2 невдалі штурми.

Додамо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

За добу росіяни втратили 1080 військовослужбовців18.02.24, 07:47 • 34195 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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