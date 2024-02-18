За добу росіяни втратили 1080 військовослужбовців

За останню добу рф втратила 1080 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 18.02.24:

- Особовий склад: 402430 (+1080).

- Танки: 6487 (+11).

- Броньовані бойові машини: 12198 (+53).

- Артилерійські системи: 9709 (+40).

- РСЗВ: 984 (без змін).

- Засоби ППО: 674 (+3).

- Літаки: 335 (+3).

- Гелікоптери: 325 (без змін).

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7449 (+36).

- Крилаті ракети: 1,898 (+2).

- Кораблі/катери: 25 (без змін).

- Підводні човни: 1 (без змін).

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 12736 (+2).

- Спеціальна техніка: 1540 (+7).

Додамо

Дані піддаються уточненню.

Окупанти втратили понад 1000 осіб за минулу добу