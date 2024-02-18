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За добу росіяни втратили 1080 військовослужбовців

За добу росіяни втратили 1080 військовослужбовців

Київ • УНН

 • 34195 перегляди

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу рф втратила 1080 військовослужбовців.

За останню добу рф втратила 1080 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 18.02.24:

- Особовий склад: 402430 (+1080).

- Танки: 6487 (+11).

- Броньовані бойові машини: 12198 (+53).

- Артилерійські системи: 9709 (+40).

- РСЗВ: 984 (без змін).

- Засоби ППО: 674 (+3).

- Літаки: 335 (+3).

- Гелікоптери: 325 (без змін).

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7449 (+36).

- Крилаті ракети: 1,898 (+2).

- Кораблі/катери: 25 (без змін).

- Підводні човни: 1 (без змін).

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 12736 (+2).

- Спеціальна техніка: 1540 (+7).

Додамо

Дані піддаються уточненню.

Окупанти втратили понад 1000 осіб за минулу добу17.02.24, 08:24 • 30687 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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