За сутки россияне потеряли 1080 военнослужащих

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  191981 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  256671 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  203442 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  226383 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  305331 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  287863 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  232411 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  218322 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  225662 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251580 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Новости по теме

За сутки россияне потеряли 1080 военнослужащих

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки рф потеряла 1080 военнослужащих.

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За сутки россияне потеряли 1080 военнослужащих

Месть за Авдеевку: "АТЭШ" совершил диверсию в волгоградской области

Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" отомстили за Авдеевку, подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции имени Максима Горького в волгограде, чтобы сорвать переброску военной техники через этот важный логистический узел.

Война •   •  27851 просмотра
Месть за Авдеевку: "АТЭШ" совершил диверсию в волгоградской области

Министр иностранных дел Китая призвал к политическому решению конфликта в Украине

На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И призвал признать интересы безопасности как Украины, так и рф и найти политическое решение конфликта в Украине.

Война •   •  36922 просмотра
Министр иностранных дел Китая призвал к политическому решению конфликта в Украине

Украина и Швеция объединятся против российской дезинформации

Украина и Швеция договорились о сотрудничестве в противодействии российским дезинформационным кампаниям.

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Украина и Швеция объединятся против российской дезинформации

Всемирный день китов, День Плутона. Что еще можно отметить 18 февраля

Сегодня, в третье воскресенье февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю всемирного дня китов. Организаторы события пытались обратить внимание общества и правительств на необходимость внедрения мер по восстановлению популяции китов на планете, которая существенно пострадала от китобойного промысла.

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Всемирный день китов, День Плутона. Что еще можно отметить 18 февраля

Украина запустит электронный реестр спортивных объектов в 2024 году

Украинское правительство одобрило создание электронного реестра спортивных объектов, чтобы сделать информацию о них легкодоступной для граждан.

Спорт •   •  24405 просмотра
Украина запустит электронный реестр спортивных объектов в 2024 году

Индия защищает свои отношения с рф и не становится на сторону Украины в войне

Индия защищала свои отношения с рф, подчеркивая, что она не принимает украинскую или западную позицию относительно российского вторжения в Украину.

Политика •   •  29148 просмотра
Индия защищает свои отношения с рф и не становится на сторону Украины в войне

Воздушные силы зафиксировали активность тактической авиации противника на северо-восточном направлении

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предоставили информацию об угрозе применения вражеской тактической авиации для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

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Воздушные силы зафиксировали активность тактической авиации противника на северо-восточном направлении

рф привлекает заключенных к "тыловым работам" для обеспечения функционирования ВПК

Заключенных в рф заставляют работать фактически бесплатно на военных предприятиях для обеспечения функционирования военно-промышленного комплекса.

Общество •   •  26828 просмотра
рф привлекает заключенных к "тыловым работам" для обеспечения функционирования ВПК

В Украине заработала межведомственная команда Ukraine Deal Team - Камышин

В Украине начала свою деятельность межведомственная группа Ukraine Deal Team, которая уже активно ведет три крупных проекта совместно с американскими оборонными компаниями.

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В Украине заработала межведомственная команда Ukraine Deal Team - Камышин