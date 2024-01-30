Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб
Киев • УНН
Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.
Марьинское направление остается самым горячим участком украинского фронта. В течение суток наши защитники отбили там 14 атак врага. В частности, только в результате одного штурма вблизи Константиновки оккупанты потеряли 12 единиц бронированной техники. Об этом рассказали в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает УНН.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Так, на направлении Сладкое-Константиновка наши защитники отбили штурм противника, во время которого враг применил 12 единиц бронетехники. В результате боя было уничтожено 2 танка, 6 МТ-ЛБ и 1 БМП врага. Получив достойный отпор, оккупанты понесли значительные потери и отступили.
Детали
В общем, в течение суток россияне атаковали 78 раз. Кроме того, враг нанес 5 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Отмечается, что противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.
На Купянском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
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На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак неподалеку Тернов и Ямполовки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки районах Богдановки и Клищиевкм Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще 9 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.
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На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.
Дополнительно
В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 5 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.
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Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб
Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.
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