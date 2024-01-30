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Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб

Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 21:27  •  8660 просмотра

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Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.

Марьинское направление остается самым горячим участком украинского фронта. В течение суток наши защитники отбили там 14 атак врага. В частности, только в результате одного штурма вблизи Константиновки оккупанты потеряли 12 единиц бронированной техники. Об этом рассказали в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает УНН.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Так, на направлении Сладкое-Константиновка наши защитники отбили штурм противника, во время которого враг применил 12 единиц бронетехники. В результате боя было уничтожено 2 танка, 6 МТ-ЛБ и 1 БМП врага. Получив достойный отпор, оккупанты понесли значительные потери и отступили. 

- сообщили в Генштабе.

Детали

В общем, в течение суток россияне атаковали 78 раз. Кроме того, враг нанес 5 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Отмечается, что противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры30 январь 2024, 21:19 • 9936 просмотров

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак неподалеку Тернов и Ямполовки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки районах Богдановки и Клищиевкм Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще 9 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

Херсон под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы30 январь 2024, 18:19 • 20025 просмотров

На Херсонском направлении  оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Дополнительно

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 5 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.

Воздушные Силы уничтожили 8 из 8 "шахедов" за ночь29 январь 2024, 05:34 • 30045 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Мар’їнський напрям: українські захисники знищили 12 одиниць бронетехніки ворога під час штурму поблизу Костянтинівки – Генштаб
Ukrainian troops destroy 12 units of enemy armor during an assault near Kostiantynivka - General Staff
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Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб

Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.

Война •   •  8660 просмотра
Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб

Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Российская армия отправила по меньшей мере 6 вражеских беспилотников для атаки на гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, повредив объекты.

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Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания

В Харькове прогремели взрывы. Городской голова сообщает о попадании и пожаре. Информации о пострадавших нет.

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Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания

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Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля

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Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля

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россия меняет генофонд Мелитополя: завезено около 100 000 гастролеров, военных, гастарбайтеров и других чужаков - Федоров

За последние два года российской оккупации население Мелитополя выросло примерно до 100 000 человек благодаря притоку российских военных, трудовых мигрантов и других иммигрантов, хотя более половины из первоначальных 150 000 жителей выехали. Мэр Иван Федоров заявил, что россия пытается "искоренить украинцев" в городе и "изменить генофонд нации".

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