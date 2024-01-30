Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб

Марьинское направление остается самым горячим участком украинского фронта. В течение суток наши защитники отбили там 14 атак врага. В частности, только в результате одного штурма вблизи Константиновки оккупанты потеряли 12 единиц бронированной техники. Об этом рассказали в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает УНН.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Так, на направлении Сладкое-Константиновка наши защитники отбили штурм противника, во время которого враг применил 12 единиц бронетехники. В результате боя было уничтожено 2 танка, 6 МТ-ЛБ и 1 БМП врага. Получив достойный отпор, оккупанты понесли значительные потери и отступили. - сообщили в Генштабе.

Детали

В общем, в течение суток россияне атаковали 78 раз. Кроме того, враг нанес 5 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Отмечается, что противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак неподалеку Тернов и Ямполовки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки районах Богдановки и Клищиевкм Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще 9 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

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На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Дополнительно

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 5 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.

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