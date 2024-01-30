Мар’їнський напрям: українські захисники знищили 12 одиниць бронетехніки ворога під час штурму поблизу Костянтинівки – Генштаб
Київ • УНН
Найгарячішою ділянкою фронту залишається Мар'їнський напрямок, де за минулу добу українські захисники відбили 14 ворожих обстрілів, знищивши 12 одиниць бронетехніки під час одного штурму поблизу Костянтинівки.
Мар’їнський напрям залишається найгарячішою ділянкою українського фронту. Впродовж доби наші захисники відбили там 14 атак ворога. Зокрема лише в результаті одного штурму поблизу Костянтинівки окупанти втратили 12 одиниць броньованої техніки. Про це розповіли у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті, передає УНН.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Так, на напрямку Солодке-Костянтинівка наші захисники відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. В результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП ворога. Отримавши гідну відсіч, окупанти зазнали значних втрат та відступили.
Деталі
Загалом, впродовж доби росіяни атакували 78 разів. Крім того, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Зазанчається, що противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак неподалік Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки районах Богданівки та Кліщіївкм Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак в районі Авдіївки та ще 9 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.
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На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.
Додатково
Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 5 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.
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