Херсон під ворожим обстрілом: у місті лунають вибухи

Армія рф обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У місті лунають вибухи, повідомляє голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

"Херсон під ворожим вогнем. У різних районах міста лунають вибухи. Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - повідомив Мрочко.

Він закликав людей перейти до більш безпечних місць та триматися подалі від вікон.

Нагадаємо

В місті Берислав Херсонської області 35-річний чоловік отримав смертельні поранення в результаті скидання росіянами вибухового пристрою на місто з безпілотника. Крім того, ще один мешканець Бериславу зазнав поранення ноги, й був ушпиталений.