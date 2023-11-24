Херсон под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы
Российская армия обстреливает Херсон. О взрывах сообщает глава Херсонской ВГА Роман Мрочко, который советует жителям города искать спасения.
Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с группой друзей Украины в Канаде необходимость единой реакции для разработки новых международно-правовых механизмов для привлечения россии к ответственности за ее действия.
В чешском правительстве продолжаются споры из-за перехода страны в зону евро - СМИ
Чехия выполнила требования для вступления в еврозону в 2024 году, но Министерство финансов не советует этого делать. Другие министры правительства готовы оспаривать эту рекомендацию.
"Подарок к праздникам": в Украине снова может подорожать алкоголь
Министерство экономики Украины предлагает повысить минимальные цены на алкогольные напитки, чтобы увеличить поступления в бюджет на 300 миллионов гривен и бороться со смертностью от алкоголя.
Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, есть погибший и раненая
Российские войска обстреляли село Днепровское на Херсонщине, в результате чего погиб 50-летний мужчина и была ранена женщина.
Во Франции осудили пилота, который случайно убил крылом самолета парашютиста
Французский суд приговорил 64-летнего пилота к одному году условно за то, что он случайно убил парашютиста крылом своего самолета во время прыжка. Среди причин - отсутствие инструктажа и нарушение пилотом медицинских ограничений.
Премьер-министр Армении заявил, что рф не поставляла уже оплаченное оружие
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения заплатила россии за еще не поставленное оружие, и сейчас продолжаются дискуссии по решению этого вопроса, включая возможное уменьшение долга Армении перед россией.
Вето одной страны на стремление Украины "было бы безответственностью других" - вице-премьер
Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины, предупреждает, что одна страна, которая наложит вето на стремление Украины, будет рассматриваться как безответственность других, на фоне того, как есть опасения относительно блокирования Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Шведский политик считает, стоит рассмотреть Swexit в случае "слишком большой власти" Брюсселя
Шведский депутат Европарламента Чарли Веймерс заявил, что Швеция может рассмотреть возможность выхода из ЕС, если централизация власти в Брюсселе усилится.
iPhone 15 Pro Max в Украине: Новый Уровень Смартфонов
iPhone 15 Pro Max хвалят за сочетание высоких технологий и стильного дизайна, а также за такие инновации, как улучшенная камера и увеличенное время автономной работы.