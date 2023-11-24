Херсон под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Вето одной страны на стремление Украины "было бы безответственностью других" - вице-премьер

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины, предупреждает, что одна страна, которая наложит вето на стремление Украины, будет рассматриваться как безответственность других, на фоне того, как есть опасения относительно блокирования Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.