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Росіяни запустили бпла на Берислав: загинув чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці, ще один травмований

Росіяни запустили бпла на Берислав: загинув чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці, ще один травмований

Київ • УНН

 • 47142 перегляди

В українському місті Берислав Херсонської області 35-річний чоловік отримав смертельні поранення в результаті скидання росіянами вибухового пристрою на місто з безпілотника. Крім того, ще один мешканець Бериславу зазнав поранення ноги, й був ушпиталений.

Росіяни атакували дроном Берислав. Через що поранення зазнав чоловік. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає УНН.

російська армія вкотре атакувала Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки смертельні поранення отримав місцевий житель. Загиблому було 35 років.

– повідомили в Херсонській ОВА.

Деталі

За даними слідства, загарбники атакували місто 30 січня 2024 року близько 13:00.

Місцевий мешканець, який загинув під час цієї атаки за свідченнями правоохоронців на момент вибуху перебував на вулиці.

Через ці атаки пошкоджені приватні домогосподарства й господарські споруди.

За фактом обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нічний обстріл Херсонщини: з-під завалів житлового будинку дістали тіло загиблого30.01.24, 13:02 • 30689 переглядiв

Доповнення

Згідно з даними Офісу Генпрокурора Берислав армійці рф упродовж дня атакували з дронів декілька раз. Унаслідок скидання вибухівки загинув місцевий житель, та  ще один зазнав поранення ноги й був доставлений у лікарню.

Нагадаємо

Крім того, сьогодні вдень окупанти обстріляли ще й Токарівку. За даними Херсонської ОВА росіяни били по селищу  з артилерії. Поранення зазнала місцева мешканка.

Раніше УНН  також повідомляв, що російські війська атакували житлові квартали в Херсонській області України, пошкодивши будинки та "Пункт незламності"

Тетяна Салганік

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