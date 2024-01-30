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Нічний обстріл Херсонщини: з-під завалів житлового будинку дістали тіло загиблого

Нічний обстріл Херсонщини: з-під завалів житлового будинку дістали тіло загиблого

Київ • УНН

 • 30684 перегляди

Вночі російські війська завдали удару по селищу Велетенське Херсонської області, в результаті якого загинув 65-річний чоловік і була поранена 51-річна жінка.

Цієї ночі окупаційні війська рф завдали удару по селу Велетенське, що на Херсонщині. В результаті чого загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Про це розповіли у Херсонській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що окупанти вкрили вогнем житловий будинок у селі Велетенське Білозерської громади.

На жаль, травми, несумісні з життям, отримав 65-річний чоловік. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники 

- розповіли в ОВА.

Окрім того, контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримала 51-річна жінка. Їй надали меддопомогу на місці.

Ворожий удар по Мирнограду на Донеччині: надзвичайники врятували з-під завалів жінку30.01.24, 11:05 • 21432 перегляди

Доповнення

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заяви, що за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі 2 типу "Shahed".

Нагадаємо

Армія рф сьогодні скинула вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу в Бериславі Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 50-річний чоловік.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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