Нічний обстріл Херсонщини: з-під завалів житлового будинку дістали тіло загиблого
Київ • УНН
Вночі російські війська завдали удару по селищу Велетенське Херсонської області, в результаті якого загинув 65-річний чоловік і була поранена 51-річна жінка.
Цієї ночі окупаційні війська рф завдали удару по селу Велетенське, що на Херсонщині. В результаті чого загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Про це розповіли у Херсонській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що окупанти вкрили вогнем житловий будинок у селі Велетенське Білозерської громади.
На жаль, травми, несумісні з життям, отримав 65-річний чоловік. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники
Окрім того, контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримала 51-річна жінка. Їй надали меддопомогу на місці.
Ворожий удар по Мирнограду на Донеччині: надзвичайники врятували з-під завалів жінку30.01.24, 11:05 • 21432 перегляди
Доповнення
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заяви, що за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі 2 типу "Shahed".
Нагадаємо
Армія рф сьогодні скинула вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу в Бериславі Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 50-річний чоловік.