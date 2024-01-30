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На Херсонщині армія рф атакувала "шахедами" підприємство, здійснила 67 обстрілів, є жертва

На Херсонщині армія рф атакувала "шахедами" підприємство, здійснила 67 обстрілів, є жертва

Київ • УНН

 • 28346 перегляди

Російські війська атакували підприємство у Херсонському районі за допомогою безпілотників. За минулу добу Херсонську область обстріляли 67 разів, у результаті чого 1 людина загинула та 1 отримала поранення

Російські війська ударними дронами типу Shahed атакували територію та будівлю підприємства у Херсонському районі, Херсонську область за минулу добу обстріляли 67 разів, відомо про загиблу та поранену людину, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі 2 типу "Shahed". російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; "шахедами" атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі

- написав Прокудін у Telegram.

З його слів, через російську агресію 1 людина загинула, ще - 1 дістала поранення.

У небі над Україною вночі знищено 15 з 35 "шахедів"30.01.24, 08:31 • 29783 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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