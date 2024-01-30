На Херсонщині армія рф атакувала "шахедами" підприємство, здійснила 67 обстрілів, є жертва

Російські війська ударними дронами типу Shahed атакували територію та будівлю підприємства у Херсонському районі, Херсонську область за минулу добу обстріляли 67 разів, відомо про загиблу та поранену людину, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі 2 типу "Shahed". російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; "шахедами" атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі - написав Прокудін у Telegram.

З його слів, через російську агресію 1 людина загинула, ще - 1 дістала поранення.

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