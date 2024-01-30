В Херсонской области армия рф атаковала "шахедами" предприятие, осуществила 67 обстрелов, есть жертва

Российские войска ударными дронами типа Shahed атаковали территорию и здание предприятия в Херсонском районе, Херсонскую область за минувшие сутки обстреляли 67 раз, известно о погибшем и раненом человеке, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БПЛА, в том числе 2 типа "Shahed". российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; "шахедами" атаковали территорию и сооружение предприятия в Херсонском районе - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 1 получил ранения.

В небе над Украиной ночью уничтожено 15 из 35 "шахедов"