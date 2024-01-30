Ворожий удар по Мирнограду на Донеччині: надзвичайники врятували з-під завалів жінку
Київ • УНН
Рятувальники в Мирнограді Донецької області врятували жінку, яка опинилася під завалами після того, як російський удар пошкодив двоповерховий будинок.
У Мирнограді Донецької області надзвичайники врятували жінку з-під пошкодженої внаслідок ворожого удару двоповерхової будівлі. Про це УНН повідомляє із посиланням на преслужбу ДСНС.
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Як повідомляється, вчора ворог обстріляв місто та влучив у двоповерхову будівлю, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. За попередньою інформацією під завалами опинилася людина.
Рятувальники під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили та врятували з-під завалів жінку.
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання завершено, вказали в ДСНС.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 3 будинки та 3 автомобілі.
Раніше УНН повідомляв про про одного загиблого та одного пораненого внаслідок ворожого удару ракетою по Мирнограду. росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю — на момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали.