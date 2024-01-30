Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину
Киев • УНН
Спасатели в Мирнограде Донецкой области спасли женщину, которая оказалась под завалами после того, как российский удар повредил двухэтажный дом.
В Мирнограде Донецкой области чрезвычайники спасли женщину из-под поврежденного в результате вражеского удара двухэтажного здания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
Как сообщается, вчера враг обстрелял город и попал в двухэтажное здание, в результате чего произошло его частичное разрушение. По предварительной информации под завалами оказался человек.
Спасатели во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружили и спасли из-под завалов женщину.
Аварийно-спасательные работы на месте попадания завершены, указали в ГСЧС.
В результате вражеского обстрела повреждены 3 дома и 3 автомобиля.
Ранее УНН сообщал об одном погибшем и одном раненом в результате вражеского удара ракетой по Мирнограду. россияне попали ракетой в пристройку к отелю - на момент удара в отеле находились около 30 человек, они не пострадали.
Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину
Спасатели в Мирнограде Донецкой области спасли женщину, которая оказалась под завалами после того, как российский удар повредил двухэтажный дом.
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