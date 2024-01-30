Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину

В Мирнограде Донецкой области чрезвычайники спасли женщину из-под поврежденного в результате вражеского удара двухэтажного здания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

Как сообщается, вчера враг обстрелял город и попал в двухэтажное здание, в результате чего произошло его частичное разрушение. По предварительной информации под завалами оказался человек.

Спасатели во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружили и спасли из-под завалов женщину.

Аварийно-спасательные работы на месте попадания завершены, указали в ГСЧС.

В результате вражеского обстрела повреждены 3 дома и 3 автомобиля.

Ранее УНН сообщал об одном погибшем и одном раненом в результате вражеского удара ракетой по Мирнограду. россияне попали ракетой в пристройку к отелю - на момент удара в отеле находились около 30 человек, они не пострадали.