росіяни вночі вдарили ракетою по Мирнограду на Донеччині: вгатили біля готелю, є загиблий та поранений
Київ • УНН
Вночі росія здійснила ракетний удар по Мирнограду Донецької області, в результаті якого одна людина загинула і ще одна отримала поранення.
російські військові у ніч на 30 січня вдарили ракетою по Мирнограду Донецької області, відомо про одного загиблого та одного пораненого. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
1 людина загинула і 1 поранена внаслідок нічного удару по Мирнограду
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За його словами, росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю — на момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали.
Пошкоджено 3 будинки і 3 автомобілі.
"Це черговий цілеспрямований удар по цивільним, чергове підтвердження, що на Донеччині залишатися небезпечно", - вказав начальник ОВА.
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