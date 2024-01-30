россияне ночью ударили ракетой по Мирнограду в Донецкой области: вбили возле отеля, есть погибший и раненый

российские военные в ночь на 30 января ударили ракетой по Мирнограду Донецкой области, известно об одном погибшем и одном раненом. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

1 человек погиб и 1 ранен в результате ночного удара по Мирнограду - написал Филашкин в Telegram.

Детали

По его словам, россияне попали ракетой в пристройку к отелю - на момент удара в отеле находились около 30 человек, они не пострадали.

Повреждены 3 дома и 3 автомобиля.

"Это очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное подтверждение, что в Донецкой области оставаться опасно", - указал начальник ОВА.

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