россияне ночью ударили ракетой по Мирнограду в Донецкой области: вбили возле отеля, есть погибший и раненый
Ночью россия осуществила ракетный удар по Мирнограду Донецкой области, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения.
Оккупанты активизировались на левобережье Днепра, Силы обороны продолжают удерживать там свои позиции - Гуменюк
За прошедшие сутки российские войска усилили наземные атаки на левом берегу Днепра, осуществив 8 штурмов по сравнению с 1-6 в предыдущие дни. Однако украинские силы продолжают удерживать свои позиции, хотя отражать плотные атаки им приходится нелегко.
В Крыму партизаны обнаружили склады с ракетами "Калибр"
Партизаны обнаружили склады, где, вероятно, хранятся ракеты "Калибр" и другое оружие, к северу от Сухарной бухты в оккупированном Россией Севастополе, Крым. На этих складах также было замечено несколько грузовиков.
Российские войска нанесли 159 ударов по Запорожской области: есть повреждения инфраструктуры
За прошедшие сутки российские войска нанесли 159 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области, включая 48 беспилотных атак. Удары повредили инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Харьковскую область ночью россияне атаковали "шахедами", повредили предприятие и ранили двух человек - ОВА
Ночью российские войска атаковали город Змиев в Харьковской области Украины, применив шесть беспилотников "шахед", повредив гражданские здания и ранив двух человек. Более 15 населенных пунктов в регионе подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны российских войск за прошедшие сутки.
Ночью на Кировоградщине отработала ПВО - ОВА
Силы противовоздушной обороны отработали уничтожение беспилотников ночью 30 января в Кировоградской области. Пострадавших нет.
Поддержка военных, развитие кино, обновление флагмантских проектов: в "МХП-Громаді" поделились планами на 2024 год
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" делится планами на 2024 год, среди которых, в частности, продолжение поддержки военных и ветеранов, инвестиции в украинскую культуру и кино, обновление флагманских проектов развития общин.
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений.
На Киевщине из-за падения обломков вражеских "шахедов" произошел пожар на одном из складских помещений
В Киевской области после падения обломков вражеского беспилотника возник пожар на складе, повредив здание. Пострадавших нет.
В Черкасской области "шахед" ночью попал по заброшенной постройке, еще один уничтожен - ОВА
Беспилотник "шахед", запущенный российскими войсками, ночью попал в заброшенное здание в Черкасской области Украины. Еще один беспилотник "шахед" был уничтожен украинскими защитниками в том же регионе. О пострадавших не сообщается.