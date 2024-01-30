росіяни скинули вибухівку з безпілотника поблизу гумштабу на Херсонщині: є поранений
Київ • УНН
російські війська скинули вибухівку з безпілотника біля будівлі гуманітарного штабу в Херсонській області, поранивши 50-річного чоловіка.
Армія рф сьогодні скинула вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу в Бериславі Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 50-річний чоловік. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
росіяни продовжують бити по Бериславу. Зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу
Внаслідок атаки поранення отримав 50-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги.Постраждалого доставили до лікарні.
Також, як повідомляється, окупанти опівночі по місту завдали авіаційних ударів.
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