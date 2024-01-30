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росіяни скинули вибухівку з безпілотника поблизу гумштабу на Херсонщині: є поранений

росіяни скинули вибухівку з безпілотника поблизу гумштабу на Херсонщині: є поранений

Київ • УНН

 • 21823 перегляди

російські війська скинули вибухівку з безпілотника біля будівлі гуманітарного штабу в Херсонській області, поранивши 50-річного чоловіка.

Армія рф сьогодні скинула вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу в Бериславі Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 50-річний чоловік. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА. 

росіяни продовжують бити по Бериславу.  Зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки поранення отримав 50-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги.Постраждалого доставили до лікарні. 

Також, як повідомляється, окупанти опівночі по місту завдали авіаційних ударів.

На Херсонщині армія рф атакувала "шахедами" підприємство, здійснила 67 обстрілів, є жертва30.01.24, 08:43 • 28346 переглядiв

Тетяна Краєвська

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