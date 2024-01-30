россияне сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи гумштаба на Херсонщине: есть раненый

Армия рф сегодня сбросила взрывчатку с беспилотника вблизи здания гуманитарного штаба в Бериславе Херсонской области. В результате вражеской атаки ранения получил 50-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

россияне продолжают бить по Бериславу. Утром оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи здания гуманитарного штаба - говорится в сообщении.

В результате атаки ранения получил 50-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги. пострадавшего доставили в больницу.

Также, как сообщается, оккупанты в полночь по городу нанесли авиационные удары.

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