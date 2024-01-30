Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего

Этой ночью оккупационные войска рф нанесли удар по селу Велетенское, что на Херсонщине. В результате чего погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом рассказали в Херсонской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты покрыли огнем жилой дом в селе Велетенское Белозерской громады.

К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина. Его тело из-под завалов достали спасатели - рассказали в ОВА.

Кроме того, контузию, взрывную и черепно-мозговую травму получила 51-летняя женщина. Ей оказали медпомощь на месте.

Вражеский удар по Мирнограду в Донецкой области: чрезвычайники спасли из-под завалов женщину

Дополнение

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что за прошедшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БпЛА, в том числе 2 типа "Shahed".

Напомним

Армия рф сегодня сбросила взрывчатку с беспилотника вблизи здания гуманитарного штаба в Бериславе Херсонской области. В результате вражеской атаки ранения получил 50-летний мужчина.