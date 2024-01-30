Окупанти з артилерії обстріляли селище на Херсонщині: є постраждала
Київ • УНН
Російська артилерія обстріляла село Токарівка в Херсонській області, внаслідок чого постраждала 47-річна жінка.
Російські військові сьогодні з артилерії обстріляли селище Токарівка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
Через російський артилерійський удар по селу Токарівка постраждала місцева жителька. У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги.
Як зазначається, постраждалу доставили до лікарні. Медики надають жінці всю необхідну допомогу.
Раніше УНН повідомляв, що російські війська атакували житлові квартали в Херсонській області України, пошкодивши будинки та "Пункт незламності".
Нічний обстріл Херсонщини: з-під завалів житлового будинку дістали тіло загиблого30.01.24, 13:02 • 30689 переглядiв