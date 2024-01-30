Оккупанты из артиллерии обстреляли поселок на Херсонщине: есть пострадавшая

Российские военные сегодня из артиллерии обстреляли поселок Токаревка Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Из-за российского артиллерийского удара по селу Токаревка пострадала местная жительница. У 47-летней потерпевшей - взрывная травма, частичная ампутация пальца на руке, осколочное ранение головы, брюшной полости и ноги. - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, пострадавшую доставили в больницу. Медики оказывают женщине всю необходимую помощь.

Ранее УНН сообщал, что российские войска атаковали жилые кварталы в Херсонской области Украины, повредив дома и "Пункт несокрушимости".

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