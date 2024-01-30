Оккупанты из артиллерии обстреляли поселок на Херсонщине: есть пострадавшая
Киев • УНН
Российская артиллерия обстреляла село Токаревка в Херсонской области, в результате чего пострадала 47-летняя женщина.
Российские военные сегодня из артиллерии обстреляли поселок Токаревка Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Из-за российского артиллерийского удара по селу Токаревка пострадала местная жительница. У 47-летней потерпевшей - взрывная травма, частичная ампутация пальца на руке, осколочное ранение головы, брюшной полости и ноги.
Как отмечается, пострадавшую доставили в больницу. Медики оказывают женщине всю необходимую помощь.
Ранее УНН сообщал, что российские войска атаковали жилые кварталы в Херсонской области Украины, повредив дома и "Пункт несокрушимости".
Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего30 январь 2024, 11:02 • 23639 просмотров
Оккупанты из артиллерии обстреляли поселок на Херсонщине: есть пострадавшая
Российская артиллерия обстреляла село Токаревка в Херсонской области, в результате чего пострадала 47-летняя женщина.
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