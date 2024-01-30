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Оккупанты из артиллерии обстреляли поселок на Херсонщине: есть пострадавшая

Оккупанты из артиллерии обстреляли поселок на Херсонщине: есть пострадавшая

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 13:43  •  10950 просмотра

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Российская артиллерия обстреляла село Токаревка в Херсонской области, в результате чего пострадала 47-летняя женщина.

Российские военные сегодня из артиллерии обстреляли поселок Токаревка Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

Из-за российского артиллерийского удара по селу Токаревка пострадала местная жительница.  У 47-летней потерпевшей - взрывная травма, частичная ампутация пальца на руке, осколочное ранение головы, брюшной полости и ноги. 

- говорится в сообщении ОВА. 

Как отмечается, пострадавшую доставили в больницу. Медики оказывают женщине всю необходимую помощь.

Ранее УНН сообщал, что российские войска атаковали жилые кварталы в Херсонской области Украины, повредив дома и "Пункт несокрушимости".

Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего30 январь 2024, 11:02 • 23639 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Окупанти з артилерії обстріляли селище на Херсонщині: є постраждала
Occupants shelled a village in Kherson region with artillery: one person injured
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