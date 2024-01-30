Ударили по житлових будинках та "Пункту незламності": російська авіація атакувала Херсонщину
Київ • УНН
Російські війська атакували житлові квартали в Херсонській області України, пошкодивши будинки та "Пункт незламності".
Окупанти продовжують атакувати Херсонщину. Як повідомили в Херсонській ОВА, удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі "Пункту незламності", передає УНН.
За даними ОВА, російська авіація продовжує атакувати Херсонщину. В обід під вогнем опинилися два населені пункти Бериславського району.
"Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі "Пункту незламності". На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав", - йдеться у повідомленні.
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