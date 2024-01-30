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Ударили по житлових будинках та "Пункту незламності": російська авіація атакувала Херсонщину

Ударили по житлових будинках та "Пункту незламності": російська авіація атакувала Херсонщину

Київ • УНН

 • 102675 перегляди

Російські війська атакували житлові квартали в Херсонській області України, пошкодивши будинки та "Пункт незламності".

Окупанти продовжують атакувати Херсонщину. Як повідомили в Херсонській ОВА, удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі "Пункту незламності", передає УНН.

За даними ОВА, російська авіація продовжує атакувати Херсонщину.  В обід під вогнем опинилися два населені пункти Бериславського району.

"Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі "Пункту незламності".  На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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