Ударили по жилым домам и "Пункту несокрушимости": российская авиация атаковала Херсонщину

Оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область. Как сообщили в Херсонской ОDА, удары пришлись по жилым домам, а также зданию "Пункта несокрушимости", передает УНН.

По данным ОВА, российская авиация продолжает атаковать Херсонщину. В обед под огнем оказались два населенных пункта Бериславского района.

"Удары пришлись по жилым домам, а также зданию "Пункта несокрушимости". К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

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