Ударили по жилым домам и "Пункту несокрушимости": российская авиация атаковала Херсонщину
Российские войска атаковали жилые кварталы в Херсонской области Украины, повредив дома и "Пункт несокрушимости".
На Киевщине резко возросло количество больных гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киевской области на прошлой неделе выросла на 39% по сравнению с предыдущей неделей, при этом 44% новых случаев заболевания приходится на детей. О
Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать замороженные активы России Украине для восстановления и восстановления экономики в стране.
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог.
россияне на Таврическом направлении снова используют против ВСУ запрещенные боеприпасы - Штупун
Враг продолжает нарушать обычаи ведения войны и применять боеприпасы с отравляющими веществами химического происхождения. Вчера было зафиксировано 5 таких сбросов.
Европарламент расследует обвинения в связях рф в отношении латвийского евродепутата
Европейский парламент расследует обвинения в связях латвийского депутата Татьяны Жданок с Россией. Это дело обсудят на конференции председателей Европарламента 31 января.
россияне боятся новых диверсий в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления
россия усиливает контрразведку в оккупированном Крыму и Херсоне для защиты мостов и ракетных складов от украинских партизан.
Второй месяц зимы завершаем со стабильной ситуацией в энергетике - Шмыгаль
Украина завершает два зимних месяца со стабильной энергетической ситуацией, несмотря на продолжающиеся российские атаки.
Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города
По данным британской разведки, российские военные самолеты в этом месяце несколько раз случайно сбрасывали бомбы на российскую территорию из-за усталости и недостаточной подготовки воздушных и наземных экипажей. В частности, 27 января российские самолеты сбросили две бомбы на российские деревни, что привело к эвакуации до 150 человек.
В Днепре задержана группа торговцев оружием, которые через мессенджеры предлагали "покупателям" автоматы, гранаты и патроны - Нацполиция
В Днепре правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной торговлей огнестрельного оружия и боеприпасов. Одного из участников группировки задержали при попытке продажи винтовки за 75 тысяч гривен. А всего они продали оружия на сумму 400 тысяч гривен.