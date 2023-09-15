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Херсонская область: войска рф за сутки убили ребенка и ранили шесть человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Войска рф за минувшие сутки 91 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов погиб ребенок, еще шесть человек, среди них ребенок, получили ранения. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 349 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, АГС и танков. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов", - говорится в сообщении. 

Детали 

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание и церковь в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; территорию завода в Херсоне.

Из-за российской агрессии погиб один ребенок, шесть человек получили ранения, один из них - ребенок.

Дополнение

Совет обороны Херсонщины принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов. Также комендантский час продлится с 20:00 до 6:00. Регион готовится к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры.

Напомним

Войска рф за минувшие сутки 82 раза обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь - получили ранения.

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