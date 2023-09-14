На Херсонщині оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми із небезпечних населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми з небезпечних населених пунктів. Також комендантська година триватиме з 20:00 до 6:00. Регіон готується до надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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“Провів чергове засідання Ради оборони Херсонщини. Посилюємо роботу щодо евакуації дітей з небезпечних пунктів. Сьогодні вночі окупанти вбили на Херсонщині шестирічного хлопчика. Його 13-річний братик зараз знаходиться в реанімації. Малеча має зростати в нормальних умовах, а не під обстрілами російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації родин з дітьми з небезпечних населених пунктів”, - сказав Прокудін.
Він також звернувся до батьків із закликом не наражати себе та дітей на небезпеку. І повідомив, що з виїздом і облаштуванням на новому місці усім сім’ям допоможуть.
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“Також синхронізуємо комендантську годину із сутінками, відтепер вона починатиметься о 20:00 і триватиме до 06:00 ранку”, - проінформував Прокудін.
Він повідомив, що було звернення від підприємців області про збільшення час продажу алкоголю. Але Рада оборони цю пропозицію не підтримала.
“Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду”, - додав Прокудін.
Нагадаємо
Війська рф за минулу добу 82 рази обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще вісім - дістали поранення.