Херсонська область: війська рф за добу вбили одного цивільного, ще вісім - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Війська рф за минулу добу 82 рази обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще вісім - дістали поранення. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у тому числі в будівлю навчального закладу у Херсонському районі. Через агресію рф одна людина загинула, ще вісім - дістали поранення.
Нагадаємо
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко 13 вересня повідомив, що російські окупанти обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.