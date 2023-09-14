Херсонська область: війська рф за добу вбили одного цивільного, ще вісім - поранили

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"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у тому числі в будівлю навчального закладу у Херсонському районі. Через агресію рф одна людина загинула, ще вісім - дістали поранення.

Нагадаємо

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко 13 вересня повідомив, що російські окупанти обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.