Херсонская область: войска рф за сутки убили одного гражданского, еще восемь - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Войска рф за минувшие сутки 82 раза обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь - получили ранения. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.
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"За минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 433 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе в здание учебного заведения в Херсонском районе. Из-за агрессии рф один человек погиб, еще восемь - получили ранения.
Напомним
Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко 13 сентября сообщил, что российские оккупанты обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега.