Херсонская область: войска рф за сутки убили одного гражданского, еще восемь - ранили

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Войска рф за минувшие сутки 82 раза обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь - получили ранения. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 433 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе в здание учебного заведения в Херсонском районе. Из-за агрессии рф один человек погиб, еще восемь - получили ранения.

Напомним

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко 13 сентября сообщил, что российские оккупанты обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега.

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