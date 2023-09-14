Херсонская область: войска рф за сутки убили одного гражданского, еще восемь - ранили

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"За минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 433 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе в здание учебного заведения в Херсонском районе. Из-за агрессии рф один человек погиб, еще восемь - получили ранения.

Напомним

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко 13 сентября сообщил, что российские оккупанты обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега.