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На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из опасных населенных пунктов

На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из опасных населенных пунктов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Совет обороны Херсонщины принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов. Также комендантский час продлится с 20:00 до 6:00. Регион готовится к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Цитата

“Провел очередное заседание Совета обороны Херсонщины. Усиливаем работу по эвакуации детей из опасных пунктов. Сегодня ночью оккупанты убили на Херсонщине шестилетнего мальчика. Его 13-летний братик сейчас находится в реанимации. Дети должны расти в нормальных условиях, а не под обстрелами российской артиллерии. Поэтому приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов”, - сказал Прокудин.

Он также обратился к родителям с призывом не подвергать себя и детей опасности. И сообщил, что с выездом и обустройством на новом месте всем семьям помогут.

Добавим

“Также синхронизируем комендантский час с сумерками, отныне он будет начинаться в 20:00 и продлится до 06:00 утра”, - проинформировал Прокудин.

Он сообщил, что было обращение от предпринимателей области об увеличении время продажи алкоголя. Но Совет обороны это предложение не поддержал.

“Работаем над предотвращением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода”, - добавил Прокудин.

Напомним

Войска рф за минувшие сутки 82 раза обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь - получили ранения. 

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