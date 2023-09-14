На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из опасных населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Совет обороны Херсонщины принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов. Также комендантский час продлится с 20:00 до 6:00. Регион готовится к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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“Провел очередное заседание Совета обороны Херсонщины. Усиливаем работу по эвакуации детей из опасных пунктов. Сегодня ночью оккупанты убили на Херсонщине шестилетнего мальчика. Его 13-летний братик сейчас находится в реанимации. Дети должны расти в нормальных условиях, а не под обстрелами российской артиллерии. Поэтому приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов”, - сказал Прокудин.
Он также обратился к родителям с призывом не подвергать себя и детей опасности. И сообщил, что с выездом и обустройством на новом месте всем семьям помогут.
Добавим
“Также синхронизируем комендантский час с сумерками, отныне он будет начинаться в 20:00 и продлится до 06:00 утра”, - проинформировал Прокудин.
Он сообщил, что было обращение от предпринимателей области об увеличении время продажи алкоголя. Но Совет обороны это предложение не поддержал.
“Работаем над предотвращением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода”, - добавил Прокудин.
Напомним
Войска рф за минувшие сутки 82 раза обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь - получили ранения.