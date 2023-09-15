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Херсонська область: війська рф за добу вбили дитину та поранили шістьох людей

Київ • УНН

 • 301493 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Війська рф за минулу добу 91 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула дитина, ще шестеро людей, серед них дитина, дістали поранення. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 349 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, АГС та танків. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів", - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Зазначаєть, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводу в Херсоні.

Через російську агресію загинула одна дитина, шестеро людей дістали поранення, одна з них - дитина.

Доповнення

Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми з небезпечних населених пунктів. Також комендантська година триватиме з 20:00 до 6:00. Регіон готується до надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо

Війська рф за минулу добу 82 рази обстріляли населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще вісім - дістали поранення.

Українські Національні Новини

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