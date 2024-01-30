Россияне запустили бпла на Берислав: погиб мужчина, который в момент атаки находился на улице, еще один травмирован

Россияне атаковали дронами Берислав. Из-за чего ранения получил мужчина. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

российская армия в очередной раз атаковала Берислав с беспилотника. В результате сброса взрывчатки смертельные ранения получил местный житель. Погибшему было 35 лет. - сообщили в Херсонской ОВА.

Детали

По данным следствия, захватчики атаковали город 30 января 2024 года около 13:00.

Местный житель, который погиб во время этой атаки по свидетельствам правоохранителей на момент взрыва находился на улице.

Из-за этих атак повреждены частные домохозяйства и хозяйственные постройки.

По факту обстрела правоохранители начали досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего

Дополнение

Согласно данным Офиса Генпрокурора Берислав армейцы рф в течение дня атаковали с дронов несколько раз. В результате сброса взрывчатки погиб местный житель, и еще один получил ранение ноги и был доставлен в больницу.

Напомним

Кроме того, сегодня днем оккупанты обстреляли еще и Токаревку. По данным Херсонской ОВА россияне били по поселку из артиллерии. Ранения получила местная жительница.

Ранее УНН также сообщал, что российские войска атаковали жилые кварталы в Херсонской области Украины, повредив дома и "Пункт несокрушимости"