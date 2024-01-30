Окупанти спрямували на Харківську область мінімум 6 ворожих БПЛА: є пошкодження цивільної інфраструктури

Армія рф спрямувала на Харківську область мінімум 6 ворожих БПЛА. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовані влучання у Харкові, передає УНН.

"Окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БПЛА. Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучань", - повідомив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА закликав жителів перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Окупанти атакували Харків "шахедом": є пожежа на місці влучання