Окупанти спрямували на Харківську область мінімум 6 ворожих БПЛА: є пошкодження цивільної інфраструктури
Київ • УНН
Російська армія відправила щонайменше 6 ворожих безпілотників для атаки на цивільну інфраструктуру в Харківській області, пошкодивши об'єкти.
Армія рф спрямувала на Харківську область мінімум 6 ворожих БПЛА. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовані влучання у Харкові, передає УНН.
"Окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БПЛА. Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучань", - повідомив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА закликав жителів перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Окупанти атакували Харків "шахедом": є пожежа на місці влучання30.01.24, 22:57 • 29743 перегляди