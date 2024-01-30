Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры

россия меняет генофонд Мелитополя: завезено около 100 000 гастролеров, военных, гастарбайтеров и других чужаков - Федоров

За последние два года российской оккупации население Мелитополя выросло примерно до 100 000 человек благодаря притоку российских военных, трудовых мигрантов и других иммигрантов, хотя более половины из первоначальных 150 000 жителей выехали. Мэр Иван Федоров заявил, что россия пытается "искоренить украинцев" в городе и "изменить генофонд нации".