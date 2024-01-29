Повітряні Сили знищили 8 із 8 "шахедів" за ніч

Повітряні Сили збили вісім ворожих ударних безпілотників за ніч. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил, передає УНН.

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Зазначається, що ворог атакував 8-ма ударними дронами типу Shahed-136/131 з району російського міста Приморсько-Ахтарська, а також – однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області рф та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. йдеться у повідомленні

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Повітряні Сили знищили 4 із 8-ми "шахеди" за ніч