Повітряні Сили знищили 4 із 8-ми "шахеди" за ніч
Київ • УНН
Українські військові за ніч збили чотири з восьми іранських безпілотників "Шахід", які Росія використовувала для атак на цивільну інфраструктуру. Росія також випустила ракети з території Росії та окупованого Донецька. Спочатку не повідомлялося про жодні жертви.
У ніч на неділю, 28 січня, українські військові знищили чотири ворожі дрони типу шахед. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що вночі ворог атакував:
- 8-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф.),
- двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області - рф.
- трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.
Про ліквідацію наслідків удару "балістикою" повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих.
На Дніпропетровщині військові знищили "шахед"27.01.24, 22:16 • 30225 переглядiв