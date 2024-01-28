Повітряні Сили знищили 4 із 8-ми "шахеди" за ніч

У ніч на неділю, 28 січня, українські військові знищили чотири ворожі дрони типу шахед. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

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Зазначається, що вночі ворог атакував:

8-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф.),

двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області - рф.

трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону. йдеться у повідомленні

Про ліквідацію наслідків удару "балістикою" повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих.

На Дніпропетровщині військові знищили "шахед"