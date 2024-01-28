Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь

В ночь на воскресенье, 28 января, украинские военные уничтожили четыре вражеских дрона типа шахед. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью враг атаковал:

8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф.),

двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине из района Воронежской области - рф.

тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону. говорится в сообщении

О ликвидации последствий удара "баллистикой" сообщат местные администрации. Предварительно без пострадавших.

На Днепропетровщине военные уничтожили шахед