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Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь

Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 05:12  •  7568 просмотра

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Украинские военные за ночь сбили четыре из восьми иранских беспилотников "Шахид", которые Россия использовала для атак на гражданскую инфраструктуру. Россия также выпустила ракеты с территории России и оккупированного Донецка. Сначала не сообщалось ни о каких жертвах.

В ночь на воскресенье, 28 января, украинские военные уничтожили четыре вражеских дрона типа шахед. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью враг атаковал:

  • 8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф.), 
  • двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине из района Воронежской области - рф. 
  • тремя  ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

говорится в сообщении

О ликвидации последствий удара "баллистикой" сообщат местные администрации. Предварительно без пострадавших.

На Днепропетровщине военные уничтожили шахед27 январь 2024, 20:16 • 23847 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Повітряні Сили знищили 4 із 8-ми "шахеди" за ніч
Ukrainian Air Force destroys 4 out of 8 "shahids" overnight
Новости по теме

Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь

Украинские военные за ночь сбили четыре из восьми иранских беспилотников "Шахид", которые Россия использовала для атак на гражданскую инфраструктуру. Россия также выпустила ракеты с территории России и оккупированного Донецка. Сначала не сообщалось ни о каких жертвах.

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Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь

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