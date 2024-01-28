Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь
Киев • УНН
Украинские военные за ночь сбили четыре из восьми иранских беспилотников "Шахид", которые Россия использовала для атак на гражданскую инфраструктуру. Россия также выпустила ракеты с территории России и оккупированного Донецка. Сначала не сообщалось ни о каких жертвах.
В ночь на воскресенье, 28 января, украинские военные уничтожили четыре вражеских дрона типа шахед. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью враг атаковал:
- 8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф.),
- двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине из района Воронежской области - рф.
- тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.
Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.
О ликвидации последствий удара "баллистикой" сообщат местные администрации. Предварительно без пострадавших.
На Днепропетровщине военные уничтожили шахед27 январь 2024, 20:16 • 23847 просмотров
Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь
Украинские военные за ночь сбили четыре из восьми иранских беспилотников "Шахид", которые Россия использовала для атак на гражданскую инфраструктуру. Россия также выпустила ракеты с территории России и оккупированного Донецка. Сначала не сообщалось ни о каких жертвах.
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