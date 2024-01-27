На Днепропетровщине военные уничтожили шахед
Украинские военные сбили российский беспилотник "Шахид-136/131" над Новомосковским районом Днепропетровской области. Беспилотник был уничтожен подразделением воздушного командования "Восток" и силами противовоздушной обороны в этом районе.
С начала недели россияне убили 8 гражданских жителей Донецкой области
В результате российских атак на Донецкую область на этой неделе погибло 8 гражданских лиц, 33 получили ранения, в том числе 5 детей. 21 ребенок все еще нуждается в эвакуации из прифронтовых районов.
В Мюнхене у украинского пенсионера обнаружили более 400 тыс. евро
66-летний украинский пенсионер был задержан в аэропорту Мюнхена с 455 000 евро наличными, спрятанными в багаже. Деньги были конфискованы властями, которые расследуют возможное отмывание денег.
Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы
Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы, проводя в Беларуси "дни открытых дверей", чтобы предложить обучение в российских высших военных учебных заведениях. Россия сталкивается с нехваткой младших офицеров из-за больших потерь в войне против Украины.
На Запорожье "шахед" попал в объект инфраструктуры - ОВА
Российские беспилотники атаковали Запорожье, повредив инфраструктурный объект. Как сообщается, украинские силы обороны сбили некоторые из них.
Буданов рассказал, что идет подготовка к обмену военнопленными, который может состояться в ближайшее время
Украина готовится к обмену военнопленными, хотя детали катастрофы российского самолета, на борту которого, как заявили россияне, находились украинские военнопленные, остаются невыясненными.
Враг атаковал Полтавщину ракетами и попал в объект промышленности вблизи Кременчуга - глава ОГА
россия атаковала ракетами Полтавскую область, попав в промышленный объект вблизи Кременчуга, что вызвало пожар, который до сих пор продолжается. Выясняется, были ли пострадавшие.
В Нью-Йорке россияне убили семью местных жителей и еще двух их соседей - Донецкая прокуратура
Погибшими оказались семья: 85 и 86-летние отец и мать и их сын 54 лет, а также двое соседей 69 и 72 лет.
россиян заставляют идти на штурм под страхом расстрела, а непокорных превращают в наркоманов - бойцы РДК
российских солдат заставляют штурмовать украинские позиции под угрозой расстрела, а непокорных колют героином и объявляют наркозависимыми, рассказывают командиры "Русского добровольческого корпуса".
Угроза баллистики: в Украине масштабная воздушная тревога
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу в субботу вечером из-за угрозы ударов российских баллистических ракет.