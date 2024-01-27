На Дніпропетровщині військові знищили "шахед"
Київ • УНН
Українські військові збили російський безпілотник "Шахід-136/131" над Новомосковським районом Дніпропетровської області. Безпілотник був знищений підрозділом повітряного командування "Схід" та силами протиповітряної оборони в цьому районі.
Військові повітряного командування "Схід" знищили ворожий безпілотник типу Shahed-136/131 у Новомосковському районі Дніпропетровщини. Про це повідомили на сторінці повітряного командування у Facebook, передає УНН.
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У Новомосковському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА Shahed -136/131
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомив про збитий дрон росіян.
Мінус шахед. Ворожий БпЛА наші оборонці неба збили над Новомосковським районом. ПвК "Схід", дякую!
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