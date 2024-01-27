На Запоріжжі "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури – ОВА

Внаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя пошкоджений об'єкт інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

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За його даними, попередньо, є збиті російські дрони.

Ворожі БПЛА атакували обласний центр Працювали підрозділи Сил оборони. Попередньо - внаслідок атаки є збиті ворожі БПЛА. Ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС написав Малашко.

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