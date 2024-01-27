На Запоріжжі "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури – ОВА
Київ • УНН
Російські безпілотники атакували Запоріжжя, пошкодивши інфраструктурний об'єкт. Як повідомляється, українські сили оборони збили деякі з них.
Внаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя пошкоджений об'єкт інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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За його даними, попередньо, є збиті російські дрони.
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Повітряні Сили підтвердили знищення 4-х "шахедів", збили на Кіровоградщині27.01.24, 08:07 • 30315 переглядiв