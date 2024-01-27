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На Запоріжжі "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури – ОВА

На Запоріжжі "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури – ОВА

Київ • УНН

 • 31328 перегляди

Російські безпілотники атакували Запоріжжя, пошкодивши інфраструктурний об'єкт. Як повідомляється, українські сили оборони збили деякі з них.

Внаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя пошкоджений об'єкт інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Деталі

За його даними, попередньо, є збиті російські дрони.

Ворожі БПЛА атакували обласний центр  Працювали підрозділи Сил оборони. Попередньо - внаслідок атаки є збиті ворожі БПЛА. Ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС

написав Малашко.

Повітряні Сили підтвердили знищення 4-х "шахедів", збили на Кіровоградщині27.01.24, 08:07 • 30315 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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