На Запорожье "шахед" попал в объект инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Запорожье, повредив инфраструктурный объект. Как сообщается, украинские силы обороны сбили некоторые из них.
В результате атаки беспилотников на Запорожье поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Детали
По его данным, предварительно, есть сбитые российские дроны.
Вражеские БПЛА атаковали областной центр Работали подразделения Сил обороны. Предварительно - в результате атаки есть сбитые вражеские БПЛА. Поражение получил один из объектов инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС
Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине27 январь 2024, 06:07 • 27233 просмотра
На Запорожье "шахед" попал в объект инфраструктуры - ОВА
Российские беспилотники атаковали Запорожье, повредив инфраструктурный объект. Как сообщается, украинские силы обороны сбили некоторые из них.
Буданов рассказал, что идет подготовка к обмену военнопленными, который может состояться в ближайшее время
Украина готовится к обмену военнопленными, хотя детали катастрофы российского самолета, на борту которого, как заявили россияне, находились украинские военнопленные, остаются невыясненными.
Враг атаковал Полтавщину ракетами и попал в объект промышленности вблизи Кременчуга - глава ОГА
россия атаковала ракетами Полтавскую область, попав в промышленный объект вблизи Кременчуга, что вызвало пожар, который до сих пор продолжается. Выясняется, были ли пострадавшие.
В Нью-Йорке россияне убили семью местных жителей и еще двух их соседей - Донецкая прокуратура
Погибшими оказались семья: 85 и 86-летние отец и мать и их сын 54 лет, а также двое соседей 69 и 72 лет.
россиян заставляют идти на штурм под страхом расстрела, а непокорных превращают в наркоманов - бойцы РДК
российских солдат заставляют штурмовать украинские позиции под угрозой расстрела, а непокорных колют героином и объявляют наркозависимыми, рассказывают командиры "Русского добровольческого корпуса".
Угроза баллистики: в Украине масштабная воздушная тревога
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу в субботу вечером из-за угрозы ударов российских баллистических ракет.
Украина и Запад приблизились к решению о конфискации российских активов - Президент
Украина и западные партнеры достигли прогресса в работе над решением о конфискации замороженных российских активов. Эти активы могут быть использованы для финансирования обороны Украины от российской агрессии. Также готовятся дальнейшие санкции ЕС против россии.
На фоне запуска россиянами дронов, в Запорожье прогремели взрывы, в Запорожье
Во вторник вечером в Запорожье слышали несколько взрывов после того, как российские войска запустили беспилотники с юга.
Из-под завалов в Нью-Йорке в Донецкой области извлекли тела всех пятерых погибших - глава ОГА
В поселке Нью-Йорк завершили разбор завалов трехэтажного дома, на который враг 15 января сбросил КАБы. Найдены тела всех пяти погибших.
Враг пытался прорвать оборону под Купянском и под Авдеевкой - Генштаб
Несмотря на значительные потери, россия продолжает попытки оккупировать Украину, используя авиацию, беспилотники и бронетехнику. За сутки произошло 64 боевых столкновениях, и 20 из них - в районе Авдеевки.