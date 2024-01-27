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На Запорожье "шахед" попал в объект инфраструктуры - ОВА

На Запорожье "шахед" попал в объект инфраструктуры - ОВА

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 19:37  •  15817 просмотра

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Российские беспилотники атаковали Запорожье, повредив инфраструктурный объект. Как сообщается, украинские силы обороны сбили некоторые из них.

В результате атаки беспилотников на Запорожье поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

По его данным, предварительно, есть сбитые российские дроны.

Вражеские БПЛА атаковали областной центр  Работали подразделения Сил обороны. Предварительно - в результате атаки есть сбитые вражеские БПЛА. Поражение получил один из объектов инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС

написал Малашко.

Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине27 январь 2024, 06:07 • 27233 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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На Запоріжжі "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури – ОВА
Shahed hit an infrastructure facility in Zaporizhzhia - OVA
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