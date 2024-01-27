На Запорожье "шахед" попал в объект инфраструктуры - ОВА

Враг пытался прорвать оборону под Купянском и под Авдеевкой - Генштаб

Несмотря на значительные потери, россия продолжает попытки оккупировать Украину, используя авиацию, беспилотники и бронетехнику. За сутки произошло 64 боевых столкновениях, и 20 из них - в районе Авдеевки.