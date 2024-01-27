Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  177599 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  203538 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  188592 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  197476 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  199639 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  170779 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156397 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине

Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что 27 января в Кировоградской области были сбиты четыре иранских беспилотника Shahed, запущенные Россией. Россия также выпустила ракету "Искандер" с территории России по Донецкой области, но обошлось без жертв.

Война •   •  9440 просмотра
Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине

Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 381 370 человек личного состава и 6271 танк.

Война •   •  10443 просмотра
Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Воздушные Силы уничтожили 4 из 4 "шахедов" - Генштаб

Украинские военно-воздушные силы сбили все 4 иранских беспилотника "Шахид", которые Россия использовала во время попыток нанесения ударов по Украине 7 марта, согласно сообщению Генерального штаба Украины. В сообщении не уточняется, где именно в Украине были перехвачены беспилотники.

Война •   •  11563 просмотра
Воздушные Силы уничтожили 4 из 4 "шахедов" - Генштаб

Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду

Российские войска обстреляли украинские города Никополь и Марганец из тяжелой артиллерии в ночь на 27 января. О жертвах не сообщается, но ущерб все еще оценивается.

Война •   •  11507 просмотра
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду

Китай и КНДР договорились о защите общих интересов

Китай и Северная Корея договорились об усилении тактического сотрудничества и защите общих интересов во время встречи вице-министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуна и министра иностранных дел Северной Кореи Чое Сонг Хуя. В этом году исполняется 75 лет со времени установления дипломатических отношений между двумя странами, которые они планируют использовать для углубления дружбы и сотрудничества.

Экономика •   •  11688 просмотра
Китай и КНДР договорились о защите общих интересов

Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста, установленный ООН, отмечается сегодня во всем мире. В этот день чтят память шести миллионов евреев, в том числе более 1,5 миллиона детей, которые были убиты нацистами по всей Европе в 1933-1945 годах.

Общество •   •  12191 просмотра
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста

Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по объектам гражданской инфраструктуры в Славянске 27 января. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины. Накануне Россия также нанесла воздушный удар с использованием 4 ударных беспилотников "Шахид", которые, по данным Генштаба, были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Война •   •  25066 просмотра
Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Генеральный штаб Украины сообщил о 98 боевых столкновениях вдоль линии фронта за прошедшие сутки. Украинские войска отбили атаки на разных участках фронта, при этом враг продолжает наступать, несмотря на значительные потери.

Война •   •  22435 просмотра
За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте - Генштаб

США нанесли новый удар по Йемену

Американские военные нанесли воздушный удар по Йемену 27 января, нацелившись на противокорабельную ракету Хути, которая была готова к запуску и представляла угрозу для коммерческих судов и кораблей ВМС США в регионе Красного моря.

Новости Мира •   •  20245 просмотра
США нанесли новый удар по Йемену

Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября

Несколько сотрудников БАПОР находятся под следствием по подозрению в причастности к нападению ХАМАС в Израиле 7 октября. Это заставило Агентство ООН немедленно разорвать их контракты и начать расследование для установления фактов и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Новости Мира •   •  17894 просмотра
Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября