Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине

В ночь на 27 января российские войска атаковали четырьмя ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Все четыре уничтожили на Кировоградщине. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что враг атаковал четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, а именно - из Приморско-Ахтарска в РФ.

Все четыре вражеских дрона уничтожены на Кировоградщине.

Также оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Донецкой области из Ростовской обл.- рф. Предварительно без пострадавших говорится в сообщении.

Воздушные Силы уничтожили 4 из 4 "шахедов" - Генштаб