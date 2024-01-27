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Повітряні Сили підтвердили знищення 4-х "шахедів", збили на Кіровоградщині

Повітряні Сили підтвердили знищення 4-х "шахедів", збили на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 30315 перегляди

Військово-повітряні сили України підтвердили, що 27 січня в Кіровоградській області були збиті чотири іранські безпілотники Shahed, запущені Росією. Росія також випустила ракету "Іскандер" з території Росії по Донецькій області, але обійшлося без жертв.

У ніч на 27 січня російські війська атакували чотирма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі чотири знищили на Кіровоградщині. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу  "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, а саме — з Приморсько-Ахтарська у рф.

Усі чотири ворожі дрони знищені на Кіровоградщині.

Також окупанти ударили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині з Ростовської обл.- рф. Попередньо без постраждалих

йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили знищили 4 із 4 "шахедів" - Генштаб27.01.24, 07:46 • 29482 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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