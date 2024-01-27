Повітряні Сили знищили 4 із 4 "шахедів" - Генштаб

Минулої доби російські війська намагалися завдати ударів по території України із застосуванням ударних дронів Shahed-136/131. Усі безпілотники були знищені силами української ППО. Про це повідомив Генштаб у рановому зведенні, передає УНН.

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"Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено", — йдеться у повідомленні.

У яких регіонах результативно працювали сили ППО Генштаб не зазначив.

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