Повітряні Сили знищили 4 із 4 "шахедів" - Генштаб
Київ • УНН
Українські військово-повітряні сили збили всі 4 іранських безпілотники "Шахід", які Росія використовувала під час спроб нанесення ударів по Україні 7 березня, згідно з повідомленням Генерального штабу України. У повідомленні не уточнюється, де саме в Україні були перехоплені безпілотники.
Минулої доби російські війська намагалися завдати ударів по території України із застосуванням ударних дронів Shahed-136/131. Усі безпілотники були знищені силами української ППО. Про це повідомив Генштаб у рановому зведенні, передає УНН.
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"Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено", — йдеться у повідомленні.
У яких регіонах результативно працювали сили ППО Генштаб не зазначив.
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