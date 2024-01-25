Рувін: ворог бив по Києву із комплексів С-400 переробленими ракетами ППО, щоб спричинити більшу кількість жертв
Київ • УНН
Під час ракетної атаки на Київ 23 січня ворог переобладнав ЗРК С-400, щоб завдати більшої кількості жертв серед мирного населення, заявив Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Під час останнього ракетного удару по Києву, який відбувся 23 січня, ворог бив із комплексів С-400 переробленими ракетами ППО типу "48Н". Це було зроблено свідомо, щоб спричинити більшу кількість жертв серед цивільного населення. Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ефірі телеканалу "Еспресо", пише УНН.
За словами Рувіна, такі перероблені ракети призначені не для точного попадання у ціль, а для масового ураження території.
"На певних місцях були вилучені об'єкти, які точно свідчать, що застосовувались ракети, які летять по балістичній траєкторії. Це "48-мі" ракети, які застосовуються ворогом у комплексах С-400. Ці ракети мали б використовуватися для протиповітряної оборони, але у росії їх переробили й тепер вони мають вид ураження "земля-земля". Відповідні об'єкти знайдені, тому можна точно ідентифікувати, що це ракети з комплексу С-400.
Вони не призначені для якогось влучного попадання у ціль, бо вони перекривають якісь великі території. Враховуючи їхню неточність, ці удари були спрямовані на завдання матеріальної шкоди та жертв серед цивільного населення", - зазначив Рувін.
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Директор КНДІСЕ раніше розповідав, що росія випробовує на українцях нові ракети для С-400.
"Російські військові, дійсно, почали використовувати нові типи зенітних ракет 40Н6 в комплексах С-400. Про це свідчать частини й уламки, виявлені на Запорізькому напрямку. Попередня експертна ідентифікація свідчить про те, що відповідні ракети можуть бути дослідними зразками, і ворог проводить їх випробовування", - пояснював Рувін.
Ворог атакував "Кинджалами" з вихідних компонентів "Іскандерів": Рувін розповів деталі останніх ракетних ударів по Україні10.01.24, 09:26 • 130396 переглядiв