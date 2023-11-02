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росія випробовує на українцях нові ракети для С-400 - Рувін

Київ • УНН

 • 557034 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Знайдені на Запорізькому напрямку уламки та, зокрема, електронна плата з іноземними комплектуючими належать новій ракеті від комплексу С-400, яку російські військові випробовують під час агресії проти України. Про це в коментарі УНН повідомив очільник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

росія випробовує на українцях нові ракети для С-400 - Рувін

Цитата

«Російські військові, дійсно, почали використовувати нові типи зенітних ракет 40Н6 в комплексах С-400. Про це свідчать частини й уламки, виявлені на Запорізькому напрямку. Попередня експертна ідентифікація свідчить про те, що відповідні ракети можуть бути дослідними зразками, і ворог проводить їх випробовування», - пояснив очільник КНДІСЕ.

Зазначимо, що, за інформацією очільника Офісу Президента України Андрія Єрмака, на Запорізькому напрямку знайдено чергове підтвердження потрапляння до російського військово-виробничого комплексу іноземної електроніки - цього разу це іноземна плата від нової російської ракети 40Н6, яка використовується в комплексах С-400.

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За словами Рувіна, ці комплекси досить часто розміщують на прикордонній території, неподалік від лінії зіткнення, а дальність польоту нової ракети тепер буде становити близько 380-400 км.

«Більш детальну інформацію зможемо надати після завершення лабораторних досліджень. Досвід роботи з дослідними зразками російської зброї для нас не новий», − зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

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За словами очільника Інституту, попередні дослідження зенітних ракет С-400 дозволять «швидко зрозуміти та встановити всі можливі відмінності та унікальність цієї модифікації».

Як повідомлялося раніше, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз неодноразово виявляли іноземну мікроелектроніку та технічні компоненти у російській зброї, яка використовується проти України.

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Раніше експерти КНДІСЕ вже встановили, що компоненти іранських «шахедів», які російські військові злочинці використовують для ударів по Україні, походять з 36 країн світу. Більшість компонентів електроніки вироблені на підприємствах США, Японії та країн Європи.

«Іран (як країну походження комплектуючих – ред.) ми змогли виявити лише на двигуні й на його складових. Тим паче, що більша частина двигуна, знову-таки, європейська», - зазначили експерти.

Також у досліджених дронах є й російські елементи. Але фахівці, які повністю відновили компонувальну та функціональну схеми БПЛА, зазначили, що деталі з рф становлять не більше ніж 15% від загальної кількості компонентів.

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Економічні аналітики переконані, що росія користується заплутаними торговельними шляхами та можливістю завозити підсанкційні товари, зокрема і мікросхеми, через треті країни. Це дає можливість оминати експортний контроль, під який, зокрема, потраплять напівпровідникові технології. Але ррсія завозить їх через Китай, Туреччину, ОАЕ та інші країни. Як правило, партія товару, який зрештою потрапляє до росії, може бути продана і перепродана кілька разів, часто через легальні компанії, перш ніж врешті потрапити до нейтральної країни-посередника. Дані свідчать про те, що Китай на сьогодні є найбільшим експортером до росії мікрочипів та інших технологій, які використовуються у критично важливих предметах озброєння.

У червні 2023 року Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій, який включає інструмент протидії обходу, щоб обмежити "продаж, постачання, передачу або експорт" певних санкційних товарів і технологій до певних третіх країн, які виступають посередниками для росії. А у серпні 2023 року Україна передала країнам G7 доповідь, яка базується на дослідження компонентів озброєння, яким рф атакує Україну.

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