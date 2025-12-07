Ворожі удари по Харківщині: три людини загинули, десять постраждали

$42.180.00
49.230.00
ukru
17:16 • 3714 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 7972 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
14:41 • 11933 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 17123 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 44242 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 56575 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 62298 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 56704 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 59345 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56304 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Я заслужив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень": Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА7 грудня, 09:35 • 6056 перегляди
Новий "африканський корпус" рф звинувачують у зґвалтуваннях та обезголовленнях цивільних у Малі7 грудня, 10:53 • 4024 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo7 грудня, 11:25 • 13119 перегляди
Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці7 грудня, 11:46 • 5198 перегляди
Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ15:33 • 6428 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 47061 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 56593 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 69179 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 90075 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 77657 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Петр Павел
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Село
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 39523 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 49059 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 50336 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 64302 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 62078 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Ту-95

Ворожі удари по Харківщині: три людини загинули, десять постраждали

Київ • УНН

 • 0 перегляди

7 грудня внаслідок ворожих ударів по Харківщині загинули троє людей та ще десятеро отримали поранення. російська армія завдала авіаударів, використала FPV-дрони та ракети по населених пунктах області.

Ворожі удари по Харківщині: три людини загинули, десять постраждали

Троє людей загинули, ще десятеро постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківщині 7 грудня. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що упродовж неділі російська армія здійснила низку ударів по населених пунктах Харківської області:

  • близько 4:00 окупанти завдали авіаудару по селу Подоли Купʼянського району. Загинула 70-річна жінка, ще одна - 68 років - дістала поранення. Пошкоджено будинки;
    • орієнтовно о 10:50 російські війська знову вдарили з авіації - цього разу по Купʼянськ-Вузловому. Загинула 68-річна жінка, постраждав 69-річний чоловік. У населеному пункті зафіксовано руйнування житлової інфраструктури;
      • удень внаслідок атаки ворожого FPV-дрона по селищу Борова Ізюмського району поранено 68-річного чоловіка;
        • близько 12:00 окупанти атакували FPV-дронами село Івашки Богодухівського району: пошкоджено багатоквартирний будинок.
          • крім того, російські війська завдали ракетного удару по селищу Старий Салтів. Загинув чоловік, ще семеро отримали поранення.

            "За процесуального керівництва Купʼянської, Ізюмської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

            Нагадаємо

            5 грудня у місті Ізюм Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по вантажівці під час перевантаження дров загинули двоє чоловіків 52 та 67 років.

            На Харківщині російські БпЛА атакували Чугуївську громаду, пошкоджено промислове підприємство05.12.25, 00:28 • 4005 переглядiв

            Вадим Хлюдзинський

            Війна в Україні