Ворожі удари по Харківщині: три людини загинули, десять постраждали

Троє людей загинули, ще десятеро постраждали внаслідок ворожих ударів по Харківщині 7 грудня. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що упродовж неділі російська армія здійснила низку ударів по населених пунктах Харківської області:

близько 4:00 окупанти завдали авіаудару по селу Подоли Купʼянського району. Загинула 70-річна жінка, ще одна - 68 років - дістала поранення. Пошкоджено будинки;

орієнтовно о 10:50 російські війська знову вдарили з авіації - цього разу по Купʼянськ-Вузловому. Загинула 68-річна жінка, постраждав 69-річний чоловік. У населеному пункті зафіксовано руйнування житлової інфраструктури;

удень внаслідок атаки ворожого FPV-дрона по селищу Борова Ізюмського району поранено 68-річного чоловіка;

близько 12:00 окупанти атакували FPV-дронами село Івашки Богодухівського району: пошкоджено багатоквартирний будинок.

крім того, російські війська завдали ракетного удару по селищу Старий Салтів. Загинув чоловік, ще семеро отримали поранення.

"За процесуального керівництва Купʼянської, Ізюмської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

5 грудня у місті Ізюм Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по вантажівці під час перевантаження дров загинули двоє чоловіків 52 та 67 років.

